Фіцо готовий поділитись з Україною досвідом вступу Словаччини в ЄС
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю в Ужгороді на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Фіцо висловив побажання, щоб в України була "хороша європейська перспектива".
"Членство в Європейському Союзі, звичайно, повʼязане зі складним процесом, який треба пройти. Я запропонував пану президенту весь досвід, який має словацький уряд", – сказав словацький премʼєр.
За його словами, перед процесом вступу Словаччина зробила "чимало фатальних помилок".
"Якщо б ми не зробили їх, наше становище в Європейському Союзі, можливо, могло б бути ще сильнішим, аніж є наразі", – додав Фіцо.
Раніше Володимир Зеленський говорив, що членство України в ЄС є важливим пунктом гарантій безпеки.
