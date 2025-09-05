Фіцо готовий поділитись з Україною досвідом вступу Словаччини в ЄС

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю в Ужгороді на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Фіцо висловив побажання, щоб в України була "хороша європейська перспектива".

"Членство в Європейському Союзі, звичайно, повʼязане зі складним процесом, який треба пройти. Я запропонував пану президенту весь досвід, який має словацький уряд", – сказав словацький премʼєр.

За його словами, перед процесом вступу Словаччина зробила "чимало фатальних помилок".

"Якщо б ми не зробили їх, наше становище в Європейському Союзі, можливо, могло б бути ще сильнішим, аніж є наразі", – додав Фіцо.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що членство України в ЄС є важливим пунктом гарантій безпеки.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.