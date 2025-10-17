Путін поговорив з Орбаном про зустріч з Трампом у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським правителем Владіміром Путіним, в ході якої, зокрема, йшлося про заплановану зустріч господаря Кремля з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кремля, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у Кремлі, ініціатором розмови виступила угорська сторона.

"Орбан висловив готовність забезпечити умови для організації в Будапешті можливого російсько-американського саміту", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін розповів Орбану про свою телефонну розмову з Трампом.

Очільник Кремля також пояснив угорському прем’єру, що планує на зустрічі з Трампом обговорити "алгоритм подальших дій" для пошуку шляхів мирного врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

Своєю чергою Орбан за підсумками розмови з Путіним написав у соцмережах, що "підготовка йде повним ходом", ймовірно, маючи на увазі майбутній саміт у Будапешті.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.