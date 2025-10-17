Трамп після розмови з Путіним: зараз не ідеальний час для вторинних санкцій проти РФ

Американський президент Дональд Трамп вважає, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Про це він сказав після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним, цитує "Європейська правда".

Напередодні лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Тун сказав, що сенатори "обговорюють час і дату" ухвалення законопроєкту, який передбачатиме запровадження тарифів для країн, що імпортують енергоресурси РФ, та вторинних санкцій проти іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво.

Трампа попросили прокоментувати це, на що американський президент заявив, що Тун не знає про дзвінок до Путіна і що він розповість про це лідеру республіканської більшості в Сенаті, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону.

"Це може бути настільки продуктивним дзвінком, що ми зрештою досягнемо успіху… Я не проти нічого, я просто кажу, що це може бути не ідеальний час. Це може статися через тиждень або два. Але це на мій розсуд, як ви знаєте", – додав американський президент.

Серед сенаторів існує сильна підтримка того, щоб Москва відчула більші наслідки за свою війну в Україні. У вересні група сенаторів з обох партій висунула новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей під час війни.

За даними ЗМІ, американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.