Путин поговорил с Орбаном о встрече с Трампом в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, речь шла о запланированной встрече хозяина Кремля с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, информирует "Европейская правда".

Как отметили в Кремле, инициатором разговора выступила венгерская сторона.

"Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин рассказал Орбану о своем телефонном разговоре с Трампом.

Глава Кремля также объяснил венгерскому премьеру, что планирует на встрече с Трампом обсудить "алгоритм дальнейших действий" для поиска путей мирного урегулирования развязанной им войны против Украины.

В свою очередь Орбан по итогам разговора с Путиным написал в соцсетях, что "подготовка идет полным ходом", вероятно, имея в виду предстоящий саммит в Будапеште.

Напомним, Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.