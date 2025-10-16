Трамп анонсував зустріч з Путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Владіміром Путіним сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп за підсумками розмови висловив сподівання, що "успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною".

Він додав, що говорив з господарем Кремля про зусилля першої леді США Меланії Трамп з повернення українських діткй, а також "торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною".

"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими посадовцями, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено", – написав Трамп.

Своєю чергою, за словами президента США, він зустрінеться з Путіним в "узгодженому місці – угорському Будапешті, щоб обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною".

"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, це перша розмова Трампа й Путіна за останні два місяці – після 18 серпня, коли в Білий дім приїхали низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

Кілька днів тому Трамп у дописі подякував Путіну після того, як той у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля.

Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем буде можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.