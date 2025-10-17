Лідер правопопулістів Британії: Путін – дуже поганий чувак

Лідер партії правих популістів Reform UK Великої Британії Найджел Фарадж назвав господаря Кремля Владіміра Путіна "дуже поганим чуваком", а також підтримав використання заморожених активів РФ на користь України.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує "Європейська правда".

Фараджу, який раніше говорив, що захоплюється Путіним, в Британії часто закидають надто м’яке ставлення щодо Росії, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

Коментуючи це, політик зазначив: "Очевидно, що Путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м'який у цьому питанні, просто безглузде".

Назвавши Путіна "дуже поганим чуваком", Фарадж також додав, що сподівався на здатність президента США Дональда Трампа вплинути на російського правителя.

"Я дійсно сподівався, що Трамп змусить Путіна поступитися, що буде досягнуто якогось компромісу, як це нещодавно сталося з Газою та Ізраїлем. Очевидно, що цього не станеться", – сказав він.

На запитання в четвер, що він зробить, якщо російські літаки перетнуть повітряний простір союзників, Фарадж відповів: "Треба їх збивати".

Він сказав, що заморожені російські активи слід використовувати для надання позик Україні, "якщо вони були отримані незаконним шляхом".

Фарадж додав, що в разі припинення вогню він міг би підтримати присутність британських військ в Україні в складі миротворчих сил ООН, якщо стане прем'єр-міністром.

Водночас Фарадж повторив аргументи, що "нескінченна експансія НАТО і Європейського Союзу на схід" сприяла рішенню Путіна вторгнутися в Україну.

Нагадаємо, у лютому Фарадж заступився за президента України Володимира Зеленського, коли Дональд Трамп назвав того "диктатором".

Пізніше він заявив, що лютнева зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом пройшла б краще, якби український президент прийшов до Білого дому в костюмі.