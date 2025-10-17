Лидер партии правых популистов Reform UK Великобритании Найджел Фарадж назвал хозяина Кремля Владимира Путина "очень плохим чуваком", а также поддержал использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует "Европейская правда".

Фараджа, который ранее говорил, что восхищается Путиным, в Британии часто обвиняют в слишком мягком отношении к России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Комментируя это, политик отметил: "Очевидно, что Путин не является рациональным человеком. Представление о том, что я мягкий в этом вопросе, просто бессмысленно".

Назвав Путина "очень плохим чуваком", Фарадж также добавил, что надеялся на способность президента США Дональда Трампа повлиять на российского правителя.

"Я действительно надеялся, что Трамп заставит Путина уступить, что будет достигнут какой-то компромисс, как это недавно произошло с Газой и Израилем. Очевидно, что этого не произойдет", – сказал он.

На вопрос в четверг, что он сделает, если российские самолеты пересекут воздушное пространство союзников, Фарадж ответил: "Надо их сбивать".

Он сказал, что замороженные российские активы следует использовать для предоставления займов Украине, "если они были получены незаконным путем".

Фарадж добавил, что в случае прекращения огня он мог бы поддержать присутствие британских войск в Украине в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром.

В то же время Фарадж повторил аргументы, что "бесконечная экспансия НАТО и Европейского Союза на восток" способствовала решению Путина вторгнуться в Украину.

Напомним, в феврале Фарадж вступился за президента Украины Владимира Зеленского, когда Дональд Трамп назвал того "диктатором".

Позже он заявил, что февральская встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла бы лучше, если бы украинский президент пришел в Белый дом в костюме.