Фінляндія готує новий військовий пакет для України на 52 млн євро

Фінляндія відправить Україні 30-й пакет військової допомоги, рішення з цього питання ухвалив президент Александер Стубб за пропозицією уряду 17 жовтня.

Про це повідомила пресслужба фінського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Вартість поставок у межах цього пакета становитиме приблизно 52 мільйони євро.

Пакет складатиметься в основному з нових замовлень фінських компаній.

"Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні – це вимагає наполегливості та твердості від усіх союзників", – заявив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних причин і для забезпечення доставки вантажу в місце призначення Фінляндія не публікує більш детальну інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або графік

Під час ухвалення рішення про допомогу було враховано як потреби України, так і ресурси фінських збройних сил, додали у фінському Міноборони.

Раніше стало відомо, що Фінляндія вирішила приєднатись до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.

А очільник фінського Міністерства оборони Антті Хякканен говорив, що Росія проводить модернізацію та переозброєння армії на кордонах з Європейським Союзом, готуючись до другої фази потенційної агресії проти ЄС та НАТО.