Міністр оборони Фінляндії: Росія нарощує військову міць для другої фази агресії

Росія проводить модернізацію та переозброєння армії на кордонах з Європейським Союзом, готуючись до другої фази потенційної агресії проти ЄС та НАТО.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявив очільник фінського Міністерства оборони Антті Хякканен на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня у Брюсселі.

Росія готується до наступної фази потенційної агресії і становить реальну загрозу для НАТО, переконані у Фінляндії.

"Зараз вони (росіяни – "ЄП") дійсно нарощують потужності. Ми ставимося до цього спокійно, тому що це давній план. Але тепер ми бачимо, що Росія справді здійснює військове нарощування для другої фази своєї потенційної агресії", – заявив Хякканен.

Він уточнив, що має на увазі, що "існують реальні загрози для НАТО після завершення війни в Україні".

"Вони справді проводять військову модернізацію і нове переозброєння, і ознаки цього вже спостерігаються поблизу наших кордонів", – підкреслив Антті Хякканен.

Як повідомляла "Європейська правда", перебуваючи в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15 жовтня, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати почнуть вживати заходів щодо Росії, якщо найближчим часом не відбудеться ніяких кроків для припинення російсько-української війни.

Коментарі Гегсета пролунали на тлі розмов про можливість надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що очікувано буде однією з ключових тем зустрічі президентів України і США 17 жовтня.

За словами джерел у Білому домі, президент США Дональд Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення заручників.