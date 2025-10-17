Лідеру комуністів Молдови "гідність не дозволяє" відкрити першу сесію парламенту

Експрезидент Молдови і лідер Партії комуністів Владімір Воронін, обраний до парламенту на останніх виборах 28 вересня, відмовився відкрити його перше засідання як найстарший депутат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

84-річний Воронін сказав у пʼятницю, що нинішній склад парламенту Молдови "не відображає реальні уподобання молдовського суспільства", а вибори, на яких його було обрано, були "частково вільними" і "частково демократичними".

"Чи можу я дозволити собі відкрити перше засідання цього парламенту? Так, є традиції, є регламент. Але є ще й політична гідність. І вони не дозволяють мені навіть на кілька хвилин сісти в крісло голови", – додав він.

Згідно з регламентом, засідання новообраного парламенту Молдови відкриває найстарший депутат, а згодом – обраний голова або один із заступників голови парламенту.

Згідно з указом, підписаним президенткою Молдови Маєю Санду, парламент збереться на перше засідання 22 жовтня о 10:00.

Напередодні, 16 жовтня, Конституційний суд Молдови затвердив результат виборів, попри протести проросійського "Патріотичного блоку".

У парламенті буде шість політичних партій та блоків – партія влади "Дія і солідарність" з 55 мандатами, "Патріотичний блок" з 26 місцями, "Альтернатива" з 8 мандатами, "Наша Партія" і "Демократія вдома", у яких по 6 мандатів.