У Молдові призначили перше засідання нового парламенту

У Молдові визначили дату початку роботи нового парламенту, обраного на виборах 28 вересня.

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення першого засідання парламенту нового скликання на наступну середу, 22 жовтня.

Відкриття засідання заплановане на 10:00. На ньому мають обрати керівництво та керівні органи парламенту, а також почати процедури для призначення нового уряду.

Напередодні, 16 жовтня, Конституційний суд Молдови затвердив результат виборів, попри протести проросійського "Патріотичного блоку".

У парламенті буде шість політичних партій та блоків – партія влади "Дія і солідарність" з 55 мандатами, "Патріотичний блок" з 26 місцями, "Альтернатива" з 8 мандатами, "Наша Партія" і "Демократія вдома", у яких по 6 мандатів.

Раніше цього тижня у Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду прем'єр-міністра бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Молдовські журналісти знайшли ознаки його співпраці у минулому із підсанкційним юристом з Кіпру. Мунтяну після цього вийшов з поясненнями.