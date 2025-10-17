Лидеру коммунистов Молдовы "достоинство не позволяет" открыть первую сессию парламента

Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, избранный в парламент на последних выборах 28 сентября, отказался открыть его первое заседание как самый старший депутат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

84-летний Воронин сказал в пятницу, что нынешний состав парламента Молдовы "не отражает реальные предпочтения молдовского общества", а выборы, на которых он был избран, были "частично свободными" и "частично демократическими".

"Могу ли я позволить себе открыть первое заседание этого парламента? Да, есть традиции, есть регламент. Но есть еще и политическое достоинство. И они не позволяют мне даже на несколько минут сесть в кресло председателя", – добавил он.

Согласно регламенту, заседание новоизбранного парламента Молдовы открывает самый старший депутат, а затем – избранный председатель или один из заместителей председателя парламента.

Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, парламент соберется на первое заседание 22 октября в 10:00.

Накануне, 16 октября, Конституционный суд Молдовы утвердил результат выборов, несмотря на протесты пророссийского "Патриотического блока".

В парламенте будет шесть политических партий и блоков – партия власти "Действие и солидарность" с 55 мандатами, "Патриотический блок" с 26 местами, "Альтернатива" с 8 мандатами, "Наша Партия" и "Демократия дома", у которых по 6 мандатов.