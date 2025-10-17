Підрив "Північних потоків": Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував рішення польського суду, який раніше відмовив німецькій стороні в екстрадиції громадянина України Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".

Заяву німецького міністра наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль зазначив, що німецька сторона поважає рішення суду в Польщі.

"У Польщі судом було ухвалено рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип поділу влади", – сказав він.

Міністр додав, що роль виконавчої влади "не полягає у втручанні" у рішення судів, "особливо в інших країнах".

Повідомляли, що окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.