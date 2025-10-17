Подрыв "Северных потоков": Берлин отреагировал на отказ в выдаче подозреваемого украинца

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прокомментировал решение польского суда, который ранее отказал немецкой стороне в экстрадиции гражданина Украины Владимира Ж., которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток".

Заявление немецкого министра приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль отметил, что немецкая сторона уважает решение суда в Польше.

"В Польше судом было принято решение, которое я уважаю, поскольку мы признаем принцип разделения властей", – сказал он.

Министр добавил, что роль исполнительной власти "не заключается во вмешательстве" в решения судов, "особенно в других странах".

Сообщалось, что окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов Владимира Ж. немецкой стороне и отменил его временный арест.

Напомним, украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.