ЗМІ: у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у підриві "Північних потоків"
У Польщі затримали громадянина України Володимира Ж., якого Німеччина підозрює у причетності до підриву російських газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
Українець перебував у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.
Володимир Ж. потрапив до рук поліцейських у Прушкові. Зараз він перебуває в окружній прокуратурі у Варшаві. Незабаром має розпочатися процедура екстрадиції.
Як повідомив RMF FM адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, на думку захисту Володимира Ж. немає підстав видавати його німецькій стороні.
Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.
Нещодавно ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був та є готовий надати притулок Володимиру Журавльову.
Газета The Wall Street Journal повідомляла, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Українська влада публічно заперечує такі звинувачення.
Про деталі справи читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.