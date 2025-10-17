Зеленський пропонує Трампу дрони в обмін на Tomahawk

Президент Володимир Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час зустрічі з Трампом у Білому домі у пʼятницю.

Президент США на питання про можливість надання Україні ракет Tomahawk сказав, що вони також потрібні американським військам, тому це питання він обговорить із Зеленським.

На це він сказав, що війна Росії проти України – це "ще одна технологічна війна", в якій Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з "тисячами дронів".

"Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось чому ми можемо співпрацювати, ми можемо посилити американське виробництво", – додав він.

На уточнення журналіста, чи йдеться про обмін ракет Tomahawk на українські дрони, Зеленський відповів ствердно. "У нас є пропозиція щодо наших дронів", – додав він.

Трамп своєю чергою сказав, що США "зацікавили б" українські дрони.

Як повідомлялось, однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Американський президент після розмови з очільником Кремля в четвер заявив, що російському правителю не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.