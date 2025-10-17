Зеленский предлагает Трампу дроны в обмен на Tomahawk

Президент Владимир Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время встречи с Трампом в Белом доме в пятницу.

Президент США на вопрос о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk сказал, что они также нужны американским войскам, поэтому этот вопрос он обсудит с Зеленским.

На это он ответил, что война России против Украины – это "еще одна технологическая война", в которой Tomahawk могут использоваться в сочетании с "тысячами дронов".

"Вот почему нам нужны Tomahawk. Но Соединенные Штаты имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут иметь наши тысячи дронов. Вот почему мы можем сотрудничать, мы можем усилить американское производство", – добавил он.

На уточнение журналиста, идет ли речь об обмене ракет Tomahawk на украинские дроны, Зеленский ответил утвердительно. "У нас есть предложение по нашим дронам", – добавил он.

Трамп, в свою очередь, сказал, что США "заинтересовали бы" украинские дроны.

Как сообщалось, одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Американский президент после разговора с главой Кремля в четверг заявил, что российскому правителю не понравилась идея, чтобы ракеты Tomahawk поставлялись Украине.