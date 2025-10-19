Венс опублікував відео з Трампом в образі короля на тлі протестів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував згенероване штучним інтелектом відео, на якому Дональда Трампа зображено в образі короля, на тлі масштабних протестів проти політики чинної адміністрації.

Венс розмістив відеоролик у соцмережі Bluesky, пише "Європейська правда".

На кадрах Трамп одягає на себе корону, мантію та бере до рук меча.

Наприкінці відео перед Трампом схиляють коліно представники демократичної партії США, зокрема колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер.

18 жовтня у низці міст США протягом проходили численні акції протесту проти адміністрації Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), які критикували зловживання ним своїми повноваженнями.

Попередні масові протести проти політики Трампа у США відбулись влітку.

А до того люди виходили на вулиці, щоб висловити протест проти чинної адміністрації, навесні.

Читайте також: Мільйони проти Трампа: як у США почалися протести проти нової влади та чи матимуть вони вплив