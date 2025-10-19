Венс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

Вице-президент США Джей Ди Венс опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Дональд Трамп изображен в образе короля на фоне масштабных протестов против политики действующей администрации.

Венс разместил видеоролик в соцсети Bluesky, пишет "Европейская правда".

На кадрах Трамп надевает корону, мантию и берет в руки меч.

В конце видео перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

18 октября в ряде городов США в течение проходили многочисленные акции протеста против администрации Трампа под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.

Предыдущие массовые протесты против политики Трампа в США состоялись летом.

А до того люди выходили на улицы, чтобы выразить протест против действующей администрации, весной.

