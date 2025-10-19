У Навроцького скептично оцінили пропозицію про узаконення одностатевих відносин

Керівник канцелярії президента Польщі Павел Шефернакер сказав, що глава держави не підтримає ініціативи, спрямовані на створення "альтернативи шлюбу", маючи на увазі пропозицію Сейму щодо узаконення статусу одностатевих пар.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шефернакер написав на Х у неділю.

Глава канцелярії Навроцького сказав, що той під час кампанії "чітко висловив свою думку щодо регулювання статусу найближчої особи".

"Шлюб і сім'я перебувають під захистом і опікою Республіки Польща – і це є основою для обговорення законопроєкту про статус найближчої особи", – додав Шефернакер.

Він також написав, що президент Польщі "не погодиться на те, щоб за допомогою нових рішень створювати альтернативу шлюбу, надаючи інституту найближчої особи ознаки, які в Польщі належать виключно шлюбу".

"Це необхідно взяти до уваги авторам і промоутерам проєкту", – підсумував посадовець.

Цього тижня у Сеймі представили положення урядового проєкту закону про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання, який дозволить людям, які перебувають у стосунках, укладати угоду перед нотаріусом.

Цей проєкт став компромісом після того, як права опозиція Польщі та Навроцький висловились проти запровадження цивільних партнерств чи легалізації одностатевих шлюбів.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.