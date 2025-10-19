У Навроцкого скептически оценили предложение об узаконивании однополых отношений

Глава канцелярии президента Польши Павел Шефернакер заявил, что глава государства не поддержит инициативы, направленные на создание "альтернативы браку", имея в виду предложение Сейма об узаконивании статуса однополых пар.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шефернакер написал в Х в воскресенье.

Глава канцелярии Навроцкого сказал, что тот во время кампании "четко высказал свое мнение о регулировании статуса ближайшего лица".

"Брак и семья находятся под защитой и опекой Республики Польша – и это является основой для обсуждения законопроекта о статусе ближайшего лица", – добавил Шефернакер.

Он также написал, что президент Польши "не согласится на то, чтобы с помощью новых решений создавать альтернативу браку, придавая институту ближайшего лица признаки, которые в Польше принадлежат исключительно браку".

"Это необходимо принять во внимание авторам и промоутерам проекта", – подытожил чиновник.

На этой неделе в Сейме представили положения правительственного проекта закона о статусе ближайшего лица и соглашении о совместном проживании, который позволит людям, находящимся в отношениях, заключать соглашение перед нотариусом.

Этот проект стал компромиссом после того, как правая оппозиция Польши и Навроцкий высказались против введения гражданских партнерств или легализации однополых браков.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.