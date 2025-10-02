У бельгійському порту Greenpeace протестував проти імпорту СПГ з Росії та США

У середу десятки активістів Greenpeace влаштували акцію протесту в бельгійському порту Зебрюгге проти імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з Росії та США до Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агенція DPA.

Екологічна група повідомила, що в акції взяли участь 70 активістів із 17 країн, у тому числі деякі на каяках на воді.

На макеті танкера для перевезення СПГ були розміщені надувні фігури лідера Росії Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа. Інформаційне агентство Belga повідомило, що ця акція тимчасово заблокувала вхід суден у порт.

фото: Greenpeace

"У той час, як ЄС обговорює нові санкції проти Росії, а Трамп продовжує тиснути на ЄС, щоб той купував більше американського газу, Greenpeace закликає лідерів ЄС зменшити залежність від викопного газу шляхом його повного виведення з обігу та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії", – йдеться в заяві групи, яка попереджає про руйнівний вплив подальшого використання викопного газу на клімат.

У 2024 році Європейський Союз імпортував понад 100 мільярдів кубометрів СПГ, з яких майже 45% походило з США і близько 20% – з Росії.

Термінал Зебрюгге є ключовим імпортним хабом, який постачає газ, спалювання якого сприяє глобальному потеплінню, до інших країн ЄС.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ЄС імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 млрд євро – це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року Єврокомісія запропонувала проєкт регламенту про відмову від імпорту російського СПГ до кінця 2027 року.

За даними ЗМІ, під тиском президента США Дональда Трампа у ЄС хочуть прискорити відмову від російського СПГ.