Bloomberg: у ЄС під тиском Трампа хочуть прискорити відмову від російського СПГ
Європейський Союз планує вжити заходів для прискорення відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ) після того, як президент США Дональд Трамп закликав Брюссель обмежити купівлю енергоносіїв у Москви.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними Bloomberg, Європейська комісія розглядає можливість включення до 19-го пакета санкцій проти Росії положення про припинення імпорту всього російського СПГ раніше запланованого терміну – кінця 2027 року.
Також Єврокомісія розглядає можливість прискорити припинення імпорту скрапленого газу з Росії через коригування плану RePowerEU, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв, ідеться в публікації.
Відомо, що відмова від купівлі російських нафти і газу в останні тижні почала активно лунати від президента США Дональда Трампа та його адміністрації як передумова посилення санкційного тиску на Росію.
Як пише Bloomberg, цю опцію в ЄС почали розглядати через те, що багато держав-членів не підтримують іншу вимогу адміністрації Трампа – тарифи проти Індії та Китаю, найбільших покупців російської нафти.
Точна дата відмови від російського СПГ буде визначатись з огляду на те, що в другій половині 2026 року на світовому ринку газу прогнозується надлишок попиту, тож припинення імпорту з Росії не буде таким відчутним для ЄС.
Хоча Євросоюз різко скоротив імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му, він продовжує закуповувати російський СПГ.
У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 млрд євро – це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цього року Єврокомісія запропонувала проєкт регламенту про відмову від імпорту російського СПГ до кінця 2027 року, який наразі обговорюється Європейським парламентом і Радою ЄС.