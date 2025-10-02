В бельгийском порту Greenpeace протестовал против импорта СПГ из России и США

В среду десятки активистов Greenpeace устроили акцию протеста в бельгийском порту Зебрюгге против импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России и США в Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Экологическая группа сообщила, что в акции приняли участие 70 активистов из 17 стран, в том числе некоторые на каяках на воде.

На макете танкера для перевозки СПГ были размещены надувные фигуры лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Информационное агентство Belga сообщило, что эта акция временно заблокировала вход судов в порт.

фото: Greenpeace

"В то время как ЕС обсуждает новые санкции против России, а Трамп продолжает давить на ЕС, чтобы тот покупал больше американского газа, Greenpeace призывает лидеров ЕС уменьшить зависимость от ископаемого газа путем его полного вывода из обращения и ускорения перехода на возобновляемые источники энергии", – говорится в заявлении группы, которая предупреждает о разрушительном воздействии дальнейшего использования ископаемого газа на климат.

В 2024 году Европейский Союз импортировал более 100 миллиардов кубометров СПГ, из которых почти 45% поступало из США и около 20% – из России.

Терминал Зебрюгге является ключевым импортным хабом, который поставляет газ, сжигание которого способствует глобальному потеплению, в другие страны ЕС.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ЕС импортировал из России сжиженный газ на 4,5 млрд евро – это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году Еврокомиссия предложила проект регламента об отказе от импорта российского СПГ до конца 2027 года.

По данным СМИ, под давлением президента США Дональда Трампа в ЕС хотят ускорить отказ от российского СПГ.