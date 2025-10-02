Зеленський обговорив з керівництвом ЄС готовність долучитися до проєкту "стіна дронів"

Президент Володимир Зеленський у розмові з керівництвом ЄС заявив про готовність України долучитися до проєкту "стіна дронів" та поділитися досвідом.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський у Копенгагені провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Предметно – про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії", – написав Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості єдності й роботи заради спільної безпеки.

"Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", – додав президент.

Як повідомлялося, чотири найбільші економіки ЄС, серед яких Німеччина, закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.