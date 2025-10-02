Зеленский обсудил с руководством ЕС готовность присоединиться к проекту "стена дронов"

Президент Владимир Зеленский в разговоре с руководством ЕС заявил о готовности Украины присоединиться к проекту "стена дронов" и поделиться опытом.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский в Копенгагене провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Предметно – о поддержке евроинтеграции Украины и открытии первого кластера вместе с Молдовой, о нашей готовности присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, об использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментах для поддержки Украины, а также о важности принятия 19-го пакета санкций ЕС против России", – написал Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и общее понимание важности единства и работы ради общей безопасности.

"Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", – добавил президент.

Как сообщалось, четыре крупнейшие экономики ЕС, среди которых Германия, призывают к осторожности относительно нового плана противодействия вторжениям дронов.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.