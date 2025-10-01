Каллас вважає, що країни ЄС можуть досить швидко розгорнути "стіну дронів"

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня.

Каллас запитали про перспективи "стіни дронів" на східних кордонах ЄС, про яку заговорили після першого масового вторгнення російських безпілотників до Польщі, тому що він експертів лунають оцінки, що на це знадобиться чимало часу.

Вона нагадала, що 26 вересня відбулася зустріч щодо цього питання за участі України.

"Українцям вдалося розбудувати це досить швидко. Вони показали, які датчики для цього потрібні, які лінії потрібно організувати. У них є своє виробництво дронів в Україні, і його можна розширювати на Європу. Тож якщо буде бажання – способи є... Але, звісно, на це потрібні гроші", – сказала Каллас.

Данські ЗМІ додатково запитали її, якою вона бачить роль Данії у цьому проєкті.

Каллас зазначила, що Данія має досить тісну оборонну співпрацю з Україною. "Тож, думаю, є багато можливостей розмістити цю промисловість у Європі, різних її частинах, включно з Данією. І ми зможемо скоротити час, необхідний на закупівлі, забезпечити нижчі ціни та запустити усе це досить швидко", – сказала висока представниця ЄС.

Також вона дала зрозуміти, що практично не має сумнівів щодо причетності Росії до серії підозрілих інцидентів у Європі.

Читайте також: Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.








