Бельгія та Іспанія викликали посла Ізраїлю через затримання флотилії, що йде до Гази

Міністри закордонних справ Бельгії та Іспанії в четвер сказали, що викличуть послів Ізраїлю у звʼязку із затриманням флотилії з гуманітарною допомогою для сектору Гази ізраїльськими військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава бельгійського МЗС Максим Прево в коментарі журналістам у четвер назвав перехоплення флотилії "неприйнятним" і додав, що у звʼязку з цим розпорядився викликати посла Ізраїлю.

Сам виклик, імовірно, відбудеться завтра, бо посол наразі перебуває за межами Бельгії.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес своєю чергою сказав, що викликав главу посольства Ізраїлю, аби висловити протест через затримання кількох сотень активістів, що перебували на борту флотилії.

"Йдеться про мирних, солідарних іспанців, мета яких була виключно гуманітарною, які не становлять жодної загрози для Ізраїлю чи будь-кого іншого і які реалізовували одну з основних норм міжнародного права, а саме право мирного проходження в міжнародних водах", – додав він.

Ізраїльські військові в ніч проти четверга затримали 530 активістів флотилії Global Sumud приблизно за 129 кілометрів від узбережжя сектору Гази.

Флотилія Global Sumud уже вдруге намагалась доправити гуманітарну допомогу до сектору Гази після того, як на початку вересня через сильні вітри вона була змушена повернутись до Барселони.

Напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до зупинки флотилії допомоги Газі, щоб не ставити під загрозу план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.