Бельгия и Испания вызвали посла Израиля из-за задержания флотилии, идущей в Газу

Министры иностранных дел Бельгии и Испании в четверг сказали, что вызовут послов Израиля в связи с задержанием флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газы израильскими военными.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава бельгийского МИД Максим Прево в комментарии журналистам в четверг назвал перехват флотилии "неприемлемым" и добавил, что в связи с этим распорядился вызвать посла Израиля.

Сам вызов, вероятно, состоится завтра, так как посол сейчас находится за пределами Бельгии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь сказал, что вызвал главу посольства Израиля, чтобы выразить протест из-за задержания нескольких сотен активистов, находившихся на борту флотилии.

"Речь идет о мирных, солидарных испанцах, цель которых была исключительно гуманитарной, которые не представляют никакой угрозы для Израиля или кого-либо другого и которые реализовывали одну из основных норм международного права, а именно право мирного прохождения в международных водах", – добавил он.

Израильские военные в ночь на четверг задержали 530 активистов флотилии Global Sumud примерно в 129 километрах от побережья сектора Газы.

Флотилия Global Sumud уже второй раз пыталась доставить гуманитарную помощь в сектор Газы после того, как в начале сентября из-за сильных ветров она была вынуждена вернуться в Барселону.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к остановке флотилии помощи Газе, чтобы не ставить под угрозу план президента США Дональда Трампа о прекращении войны между Израилем и ХАМАС.