Мелоні закликає зупинити флотилію допомоги Газі заради плану Трампа

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до зупинки флотилії допомоги Газі, щоб не ставити під загрозу план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Морська флотилія має на меті прорвати морську блокаду Ізраїлем палестинської території та доставити допомогу її мешканцям, які, за словами ООН, страждають від глобального голоду.

Але Мелоні, чий уряд відправив фрегат для захисту флотилії, попередила, що можлива конфронтація флотилії з Ізраїлем може порушити нинішній "крихкий баланс", який міг би призвести до миру на основі плану, запропонованого Трампом. Багато хто був би радий зірвати цей план, заявила Мелоні.

"Я боюся, що спроба флотилії порушити ізраїльську морську блокаду може стати приводом для цього. Також з цієї причини я вважаю, що флотилія повинна зараз зупинитися", – додала вона.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.