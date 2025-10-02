Німецькі соціал-демократи готують подання про заборону "Альтернативи для Німеччини"

Дедалі частіше лунають заклики від членів Соціал-демократичної партії Німеччини, які вже зараз хочуть підготувати подання про заборону "Альтернативи для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel

"Така процедура заборони – це не засіб проти політичного конкурента, а втручання для захисту демократії, результат історичного досвіду та фундаментальних принципів життєздатної демократії", – йдеться у спільній заяві речників з питань правової політики парламентських фракцій СДПН у земельних парламентах та Бундестазі, яку отримало інформаційне агентство dpa.

Політики правого крила СДПН виправдовують свій крок розвитком "АдН" в останні роки: "Вона стає все більш радикалізованою, поширює дезінформацію, підтримує правоекстремістські мережі і виступає за порядок денний, який свідомо атакує фундаментальні цінності нашої конституції".

У "Берлінській декларації за демократію" зазначається, що "необхідна негайна підготовка до процедури заборони "АдН" у Федеральному конституційному суді". На першому етапі необхідно зібрати та оцінити всю відповідну інформацію та докази щодо антиконституційної діяльності партії. Якщо перевірка покаже, що заява про заборону може бути успішною, існує зобов'язання подати її.

Рішення про заборону партії може прийняти лише Федеральний конституційний суд. Відповідну заяву може подати або Бундестаг, або Бундесрат, або федеральний уряд.

Навесні федеральний і земельні міністри внутрішніх справ домовилися про створення федерально-земельної робочої групи для боротьби з "АдН", яка з тих пір була створена.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

