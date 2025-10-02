Немецкие социал-демократы готовят представление о запрете "Альтернативы для Германии"

Все чаще раздаются призывы от членов Социал-демократической партии Германии, которые уже сейчас хотят подготовить представление о запрете "Альтернативы для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Такая процедура запрета – это не средство против политического конкурента, а вмешательство для защиты демократии, результат исторического опыта и фундаментальных принципов жизнеспособной демократии", – говорится в совместном заявлении спикеров по вопросам правовой политики парламентских фракций СДПГ в земельных парламентах и Бундестаге, которое получило информационное агентство dpa.

Политики правого крыла СДПГ оправдывают свой шаг развитием "АдГ" в последние годы: "Она становится все более радикализированной, распространяет дезинформацию, поддерживает правоэкстремистские сети и выступает за повестку дня, которая сознательно атакует фундаментальные ценности нашей конституции".

В "Берлинской декларации за демократию" отмечается, что "необходима немедленная подготовка к процедуре запрета „АдГ" в Федеральном конституционном суде". На первом этапе необходимо собрать и оценить всю соответствующую информацию и доказательства антиконституционной деятельности партии. Если проверка покажет, что заявление о запрете может быть успешным, существует обязательство подать его.

Решение о запрете партии может принять только Федеральный конституционный суд. Соответствующее заявление может подать либо Бундестаг, либо Бундесрат, либо федеральное правительство.

Весной федеральный и земельные министры внутренних дел договорились о создании федерально-земельной рабочей группы для борьбы с "АдГ", которая с тех пор была создана.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию.

Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

