Прем’єрка Данії проти пропонованих альтернатив членству України в ЄС

Прем’єрка Данії проти пропонованих Орбаном альтернатив членству України в Метте Фредеріксен не підтримує пропонований угорським прем’єром Віктором Орбаном формат стратегічного партнерства України з ЄС як альтернативу членству.

Про це вона сказала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила на потребі триматися стратегії розширення ЄС, коли її запитали про можливість погодитись на альтернативу членства в ЄС для України.

"Наша стратегія полягає у побудові максимально потужної Європи. А в моїх очах це означає розширення Європейського Союзу. Є єдність у ЄС, 26 країн погоджуються, що Україна, Молдова та інші країни повинні долучитися до ЄС", – сказала вона.

"Ми не можемо дозволяти одній країні, тип паче Орбану, приймати рішення щодо майбутнього Європи", – заявила прем'єрка Данії, чия країна головує в Раді ЄС у цьому півріччі.

За її словами, слід продовжувати шукати рішення, зокрема з Угорщиною.

"Але я вважаю, що ми повинні дотримуватися ухваленої стратегії", – додала вона.

Орбан раніше заявив, що Україна повинна підписати з ЄС угоду про стратегічне партнерство, але членство в ЄС – це для неї "забагато", і це не підтримує більшість громадян Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.