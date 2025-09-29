У ЄС кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте"

Для певних проміжних кроків у процесі розширення Європейського Союзу може бути розглянута можливість прийняття рішень не одноголосно, а кваліфікованою більшістю.

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, відповідаючи на питання журналістів про можливі варіанти прийняття рішення щодо відкриття перемовних кластерів для України.

У ЄС розглядають можливості відкриття переговорних кластерів без вимоги одностайності.

"Коли країна (Україна – "ЄП") утримується без об’єктивних причин, попри виконання критеріїв, під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення", – заявив Мерсьє.

Він уточнив, що щодо України ухвалити рішення про відкриття кластерів мають держави-члени ЄС (Рада ЄС – "ЄП").

"У цьому конкретному контексті, це питання для держав-членів – ухвалити рішення. А з нашого боку ми будемо сприяти всім дискусіям", – наголосив речник.

Про питання кваліфікованої більшості, він нагадав, що "щодо вступу до ЄС, Комісія заявила у своїй комунікації про розширення, що була опублікована минулого року, що, відповідно до висновків Європейської ради та закликом до прискореного процесу вступу, сам процес розширення може бути переглянутий".

"Це те, що ми сказали у своїй комунікації. Таким чином, можливість надати Раді повноваження ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю може бути досліджена для певних проміжних кроків у процесі розширення", – повідомив Гійом Мерсьє.

"Що стосується закриття переговорних розділів, воно має й надалі ухвалюватися одноголосно всіма державами-членами, як і остаточне рішення щодо самого вступу також має ухвалюватися одноголосно", – підкреслив він.

Мерсьє додав, що дискусія наразі відкрита, але остаточне рішення все одно залишається за державами-членами ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля із просування заявки України на вступ до ЄС попри опір Угорщини напередодні ключового саміту лідерів Євросоюзу в Копенгагені цього тижня. За його пропозицією, переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підтвердив, що в кінці вересня Україна і ЄС завершують скринінг українського законодавства для переговорів про вступ, а після того почнеться формування переговорних позицій.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.