Премьер Дании против предлагаемых альтернатив членству Украины в ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не поддерживает предлагаемый венгерским премьером Виктором Орбаном формат стратегического партнерства Украины с ЕС как альтернативу членству.

Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен отметила необходимость держаться стратегии расширения ЕС, когда ее спросили о возможности согласиться на альтернативу членства в ЕС для Украины.

"Наша стратегия заключается в построении максимально мощной Европы. А в моих глазах это означает расширение Европейского Союза. Есть единство в ЕС, 26 стран соглашаются, что Украина, Молдова и другие страны должны присоединиться к ЕС", – сказала она.

"Мы не можем позволять одной стране, тем более Орбану, принимать решения относительно будущего Европы", – заявила премьер Дании, чья страна председательствует в Совете ЕС в этом полугодии.

По ее словам, следует продолжать искать решения, в частности с Венгрией.

"Но я считаю, что мы должны придерживаться принятой стратегии", – добавила она.

Орбан ранее заявил, что Украина должна подписать с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве, но членство в ЕС – это для нее "много", и это не поддерживает большинство граждан Венгрии.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана"может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

