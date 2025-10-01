Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде "жодним чином"

Україна повинна підписати з ЄС угоду про стратегічне партнерство, але членство в ЄС – це для неї "забагато", і це не підтримує більшість громадян Угорщини.

Як передає "Європейська правда", таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.

Україна не повинна стати членом ЄС, її максимум – стратегічний партнер, вважає Орбан.

"В жодному разі, в жодному разі", – сміючись, відповів Орбан на питання журналістів щодо ініціативи президента Європейської ради Антоніу Кошти, який пропонує відкривати перемовні кластери рішенням кваліфікованої більшості держав ЄС, а не одноголосно.

"Існує правова, чітко встановлена процедура, як це робити (відкривати переговорні кластери. – "ЄП"). Ми маємо дотримуватися її. Це означає одностайні рішення", – наголосив він.

Угорський прем’єр повідомив, що позиція Угорщини полягає в тому, щоб "мати стратегічну угоду (з Україною. – "ЄП"), не членство".

"Стратегічна угода – це добре. Україна – героїчна країна, ми маємо її підтримати, у цьому немає сумніву. Питання в тому, у якій формі ми це робимо. Членство – це занадто. Нам потрібна лише стратегічна угода", – сказав він.

"В Угорщині з цього питання відбувся референдум і люди проголосували проти. Отже, це не моя політична позиція, що ми не підтримуємо членство України. Це – рішення угорського народу", – повідомив Віктор Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

