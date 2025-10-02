Макрон анонсував більш активну протидію "тіньовому флоту" в європейських водах

Французький президент Емманюель Макрон сказав, що держави Європи почнуть перешкоджати суднам з "тіньового флоту" Росії, коли ті увійдуть у їхні води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час спілкування з журналістами у Копенгагені після засідання Європейської політичної спільноти Макрон сказав, що європейські держави "вирішили зробити крок вперед, ухваливши план дій з перешкоджання підозрілим суднам у наших водах".

Він додав, що керівники генеральних штабів країн Європи в координації з НАТО зустрінуться найближчими днями, щоб "розробити спільні дії на найближчі тижні для впровадження політики перешкоджання "тіньовому флоту".

Зустріч відбудеться у форматі "коаліції рішучих" – ініціативи, яку очолюють Франція та Велика Британія, щоб сформувати гарантії безпеки для України.

Коментарі Макрона пролунали після того, як у середу французькі правоохоронці заарештували двох членів екіпажу танкера Boracay, який, як підозрюється, належить до "тіньового флоту" Росії.

Про Boracay відомо, що він вже під санкціями ЄС та Британії. За даними MarineTraffic, танкер 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ біля Петербурга та перебував поруч з берегами Данії, коли біля її стратегічних об’єктів з’явились невідомі безпілотники.

Танкер ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік від Сен-Назера.