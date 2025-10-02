Макрон анонсировал более активное противодействие "теневому флоту" в европейских водах

Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что государства Европы начнут препятствовать судам из "теневого флота" России, когда те войдут в их воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время общения с журналистами в Копенгагене после заседания Европейского политического сообщества Макрон сказал, что европейские государства "решили сделать шаг вперед, приняв план действий по препятствованию подозрительным судам в наших водах".

Он добавил, что руководители генеральных штабов стран Европы в координации с НАТО встретятся в ближайшие дни, чтобы "разработать совместные действия на ближайшие недели для внедрения политики препятствования "теневому флоту".

Встреча состоится в формате "коалиции решительных" – инициативы, которую возглавляют Франция и Великобритания, чтобы сформировать гарантии безопасности для Украины.

Комментарии Макрона прозвучали после того, как в среду французские правоохранители арестовали двух членов экипажа танкера Boracay, который, как подозревается, принадлежит к "теневому флоту" России.

О Boracay известно, что он уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. По данным MarineTraffic, танкер 20 сентября вышел из российского порта Приморск возле Петербурга и находился рядом с берегами Дании, когда возле ее стратегических объектов появились неизвестные беспилотники.

Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.