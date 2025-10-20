У Польщі рятувальники витягли на поверхню туристку, що застрягла у печері
У Польщі врятували з печери туристку, яка не змогла самостійно вибратися з печери після спелеологічної прогулянки.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Рятувальні служби отримали виклик після 19 години у неділю про те, що жінка, яка спустилася у печеру Студнісько на Краковсько-Ченстоховській височині, не може самостійно вибратися звідти. Двоє чоловіків, що були з нею, не мали достатніх навичок та обладнання, щоб допомогти їй.
Менш як за дві години рятувальники приїхали на місце та завершили її підйом на поверхню.
У зв’язку з випадком регіональна рятувальна служба нагадала, що печера Студнісько потребує спецобладнання та спелеологічних навичок, щоб спускатися туди.
"Скелелазного обладнання не завжди достатньо, а недостатній досвід пересування у печерах може призвести до трагічних наслідків… Плануючи спуск у печеру, завжди повідомляйте когось із людей, кому ви довіряєте, про запланований маршрут і "час контакту" – щоб якщо ви не повертаєтеся до того часу, ця людина сповістила рятувальні служби", – нагадали рятувальники.
Влітку 2025 року в італійському П'ємонті піднімали з печери спелеолога, який травмувався на маршруті.
Наприкінці 2025 року у Ломбардії три доби рятували дівчину-спелеолога, яка травмувалась на маршруті і не могла вийти самостійно.