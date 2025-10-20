В Польше спасатели вытащили на поверхность туристку, застрявшую в пещере

В Польше спасли из пещеры туристку, которая не смогла самостоятельно выбраться из пещеры после спелеологической прогулки.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Спасательные службы получили вызов после 19 часов в воскресенье о том, что женщина, которая спустилась в пещеру Студниско на Краковско-Ченстоховской возвышенности, не может самостоятельно выбраться оттуда. Двое мужчин, которые были с ней, не имели достаточных навыков и оборудования, чтобы помочь ей.

Менее чем через два часа спасатели приехали на место и завершили ее подъем на поверхность.

В связи со случаем региональная спасательная служба напомнила, что пещера Студниско требует спецоборудования и спелеологических навыков, чтобы спускаться туда.

"Скалолазного оборудования не всегда достаточно, а недостаточный опыт передвижения в пещерах может привести к трагическим последствиям... Планируя спуск в пещеру, всегда сообщайте кому-то из людей, кому вы доверяете, о запланированном маршруте и "времени контакта" – чтобы если вы не возвращаетесь к тому времени, этот человек известил спасательные службы", – напомнили спасатели.

Летом 2025 года в итальянском Пьемонте поднимали из пещеры спелеолога, который травмировался на маршруте.

В конце 2025 года в Ломбардии трое суток спасали девушку-спелеолога, которая травмировалась на маршруте и не могла выйти самостоятельно.