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В Італії визволили туриста, який застряг у печері

Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 12:33 — Уляна Кричковська

У понеділок, 21 липня, тривала рятувальна операція з визволення спелеолога, який зазнав травм внаслідок падіння каменів на глибині близько 40 метрів під землею в італійському регіоні П'ємонт під час екскурсії з групою друзів.

Про це пише AP із посиланням на дані гірської рятувальної служби країни, передає "Європейська правда".

Медичні бригади дісталися до потерпілого після аварії, яка сталася в неділю, 20 липня, і надавали йому допомогу в обігрівальному наметі через травму голови, яка не дозволяє йому самостійно вийти з печери.

Рятувальники використовували вибухові заряди, щоб розширити печеру в трьох ключових місцях, щоб пораненого чоловіка можна було винести на поверхню. Він залишався в задовільному стані.

У грудні в Італії три доби рятували дівчину-спелеолога, яка травмувалась на маршруті і не могла вийти самостійно. 

У червні у французьких Альпах завершили операцію з порятунку групи спелеологів, які застрягли у печері.

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Італія інциденти
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