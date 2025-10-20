Зеленський: Європа хоче звернутися до Трампа щодо використання Україною Tomahawk

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа вибудовують спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатимуться до США щодо потенційного постачання крилатих ракет Tomahawk.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не передає Україні ракети Tomahawk через небажання ескалації з Росією до того моменту, поки він не зустрінеться з очільником Кремля Владіміром Путіним.

За словами Зеленського, питання далекобійних ракет змусило Путіна зателефонувати Трампу.

Він наголосив, що наразі Україна тримає постійний звʼязок з європейськими лідерами, які хочуть звернутися з проханням до Трампа, щодо ракет Tomahawk. Адже країни Європи також їх мають.

"Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати", – сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що використання цих ракет буде по військових цілях і в координації з партнерами.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього", – акцентував він.

Зеленський наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті з радниками з нацбезпеки європейських країн, і вибудовує з ними спільну позицію.

Він додав, що вони і далі будуть звертатись в різних форматах до США щодо цього питання.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

Відтак ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.