Зеленский: Европа хочет обратиться к Трампу по поводу использования Украиной Tomahawk

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа выстраивают общую позицию, с которой дальше в разных форматах будут обращаться к США относительно потенциальной поставки крылатых ракет Tomahawk.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не передает Украине ракеты Tomahawk из-за нежелания эскалации с Россией до того момента, пока он не встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, вопрос дальнобойных ракет заставил Путина позвонить Трампу.

Он отметил, что сейчас Украина держит постоянную связь с европейскими лидерами, которые хотят обратиться с просьбой к Трампу, относительно ракет Tomahawk. Ведь у стран Европы они тоже есть.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть Tomahawk. Вопрос же не просто в Tomahawk как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать", – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что использование этих ракет будет проводиться по военным целям и в координации с партнерами.

"Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему", – акцентировал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с советниками по нацбезопасности европейских стран, и выстраивает с ними общую позицию.

Он добавил, что они и дальше будут обращаться в различных форматах к США по этому вопросу.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом на Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

В канун встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не ко времени.

Поэтому СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.