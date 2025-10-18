ЗМІ: Трамп дав зрозуміти, що не надасть Tomahawk, розмова із Зеленським була напруженою

Президент США Дональд Трамп у закритій розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk; в цілому зустріч була досить напруженою.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Кілька співрозмовників розповіли, що розмова лідерів за зачиненими дверима, у присутності топрадників, була "напруженою, щирою та місцями некомфортною".

За словами співрозмовників, Трамп дав зрозуміти, що не надасть Україні далекобійні ракети.

Один з посадовців каже, що у Трампа нібито склалося враження, що Україна хоче "ескалювати та продовжувати війну" і він "турбується про потенційні втрати під час тяжкої зими".

Трамп буцімто сказав своєму оточенню, що його думка, що Росії і Україні треба "домовлятись і зупинитись там, де вони є" обумовлена "реаліями" ситуації, та що "вже було забагато руйнувань і забагато вбивств".

Axios у своїй публікації теж пише про відмову Трампа у наданні ракет. Він нібито підтвердив інтерес США до українських безпілотників, але сказав, що Штатам потрібні наявні Tomahawk "для власної безпеки" і дав зрозуміти, що ближчим часом явно не збирається їх надавати.

Водночас Трамп вважає, що "підвішене питання" з Tomahawk може підштовхнути Путіна до переговорів.

Публічно Трамп написав після зустрічі, що Україні й РФ "треба домовлятися". Це позначило повернення до його давнішої риторики після того, як Трамп останнім часом говорив про розчарування тим, як Путін ігнорує його миротворчі зусилля та допустив, що Україна може повернути свої території.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

При цьому очільник Білого дому визнає, що Путін, можливо, намагається затягнути час.