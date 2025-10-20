ЗМІ: Німеччина хоче закупити додаткові F-35 у США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір замовити додаткові 15 винищувачів F-35 у американського виробника Lockheed Martin.

Про це повідомив агентству Reuters співрозмовник у німецькому парламенті, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовника, згідно з конфіденційними документами, підготовленими для бюджетного комітету парламенту, додаткові 15 літаків обійдуться приблизно в 2,5 млрд євро.

Німеччина вже замовила 35 літаків американського виробництва, щоб замінити свій парк із 85 застарілих винищувачів Tornado, які планується вивести з експлуатації.

Літаки F-35 призначені для заміни Tornado в їхній ролі перевезення американських ядерних бомб, що зберігаються в Німеччині, у разі конфлікту.

Нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.

А у серпні США схвалили можливий продаж Польщі послуг з технічного обслуговування та логістичної підтримки винищувачів F-35 на суму 1,85 млрд доларів.