СМИ: Германия хочет закупить дополнительные F-35 у США

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен заказать дополнительные 15 истребителей F-35 у американского производителя Lockheed Martin.

Об этом сообщил агентству Reuters собеседник в немецком парламенте, передает "Европейская правда".

По данным собеседника, согласно конфиденциальным документам, подготовленным для бюджетного комитета парламента, дополнительные 15 самолетов обойдутся примерно в 2,5 млрд евро.

Германия уже заказала 35 самолетов американского производства, чтобы заменить свой парк из 85 устаревших истребителей Tornado, которые планируется вывести из эксплуатации.

Самолеты F-35 предназначены для замены Tornado в их роли перевозки американских ядерных бомб, хранящихся в Германии, в случае конфликта.

Недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для F-35.

А в августе США одобрили возможную продажу Польше услуг по техническому обслуживанию и логистической поддержке истребителей F-35 на сумму 1,85 млрд долларов.