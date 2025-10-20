Укр Рус Eng

У Фінляндії викрили діяльність групи наркоторговців зі Швеції

Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 14:06 — Марія Ємець

Фінські та шведські правоохоронці викрили діяльність у Фінляндії злочинного угруповання зі Швеції, що заробило на наркоторгівлі близько 2 млн євро. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

У поліції Гельсінкі повідомили, що велику мережу наркоторговців викрили у співпраці зі шведськими колегами та Європолом. Угруповання займалося ввезенням та розповсюдженням у Фінляндії різних наркотиків, ключові особи фізично перебували у Швеції. 

Шведські члени мережі організували в агломерації Гельсінкі квартири, що були "офісами" для розповсюдження наркотиків по всій території країни та за межами Фінляндії. Вони ввезли та реалізували близько 180 кг амфетаміну і 14 кг кокаїну та матеріали для виробництва понад 50 кг амфетаміну.

Своєю діяльністю мережа заробила близько 2 млн євро. 

Підозрюваними у розслідуванні є 35 осіб, більшість вже затримані, ще частину заарештували заочно та оголосили у міжнародний розшук. 

У Римі нещодавно вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Фінляндія Швеція кримінал
