У Фінляндії викрили діяльність групи наркоторговців зі Швеції
Фінські та шведські правоохоронці викрили діяльність у Фінляндії злочинного угруповання зі Швеції, що заробило на наркоторгівлі близько 2 млн євро.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
У поліції Гельсінкі повідомили, що велику мережу наркоторговців викрили у співпраці зі шведськими колегами та Європолом. Угруповання займалося ввезенням та розповсюдженням у Фінляндії різних наркотиків, ключові особи фізично перебували у Швеції.
Шведські члени мережі організували в агломерації Гельсінкі квартири, що були "офісами" для розповсюдження наркотиків по всій території країни та за межами Фінляндії. Вони ввезли та реалізували близько 180 кг амфетаміну і 14 кг кокаїну та матеріали для виробництва понад 50 кг амфетаміну.
Своєю діяльністю мережа заробила близько 2 млн євро.
Підозрюваними у розслідуванні є 35 осіб, більшість вже затримані, ще частину заарештували заочно та оголосили у міжнародний розшук.
У Римі нещодавно вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро.
У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.