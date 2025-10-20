В Финляндии разоблачили деятельность группы наркоторговцев из Швеции

Финские и шведские правоохранители разоблачили деятельность в Финляндии преступной группировки из Швеции, которая заработала на наркоторговле около 2 млн евро.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В полиции Хельсинки сообщили, что крупную сеть наркоторговцев разоблачили в сотрудничестве со шведскими коллегами и Европолом. Группировка занималась ввозом и распространением в Финляндии различных наркотиков, ключевые лица физически находились в Швеции.

Шведские члены сети организовали в агломерации Хельсинки квартиры, которые были "офисами" для распространения наркотиков по всей территории страны и за пределами Финляндии. Они ввезли и реализовали около 180 кг амфетамина и 14 кг кокаина, а также материалы для производства более 50 кг амфетамина.

Своей деятельностью сеть заработала около 2 млн евро.

Подозреваемыми в расследовании являются 35 человек, большинство уже задержаны, еще часть арестовали заочно и объявили в международный розыск.

