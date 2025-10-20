ЄС може скасувати безвіз "для окремих груп" у Грузії у листопаді

Європейська комісія матиме можливість запровадити візовий режим для деяких груп громадян Грузії у зв’язку з порушенням грузинською владою прав людини та верховенства права у новому регламенті щодо віз, який набуде чинності у листопаді 2025 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня.

У листопаді деяким категоріям громадян Грузії можуть скасувати безвіз з ЄС.

"Єврокомісія представить свій звіт щодо механізму призупинення дії візового режиму пізніше цього року, разом із новим регламентом про візи, який набуде чинності у листопаді. Це дасть нам можливість скасувати безвізовий режим для окремих груп", – заявила Кая Каллас.

Головна дипломатка ЄС не уточнила, які саме групи населення Грузії має на увазі.

Вона додала, що щодо Грузії "міністри однозначно висловилися про верховенство права та ситуацію з правами людини, яка продовжує погіршуватися в країні".

"Особисті напади на європейських послів є неприйнятними й не мають місця в дипломатії", – наголосила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

