Европейская комиссия будет иметь возможность ввести визовый режим для некоторых групп граждан Грузии в связи с нарушением грузинскими властями прав человека и верховенства права в новом регламенте по визам, который вступит в силу в ноябре 2025 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября.

В ноябре некоторым категориям граждан Грузии могут отменить безвиз с ЕС.

"Еврокомиссия представит свой отчет по механизму приостановления действия визового режима позже в этом году, вместе с новым регламентом о визах, который вступит в силу в ноябре. Это даст нам возможность отменить безвизовый режим для отдельных групп", – заявила Кая Каллас.

Главный дипломат ЕС не уточнила, какие именно группы населения Грузии имеет в виду.

Она добавила, что в отношении Грузии "министры однозначно высказались о верховенстве права и ситуации с правами человека, которая продолжает ухудшаться в стране".

"Личные нападения на европейских послов неприемлемы и не имеют места в дипломатии", – отметила Кая Каллас.

Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа касается 61 государства, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти, избравшие антидемократический курс.

